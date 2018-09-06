Сильное землетрясение в Японии, более 100 пострадавших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

6 сентября 2018 10:06

09:57

До 8 возросло число погибших в результате землетрясения на северном японском острове Хоккайдо, которое произошло в ночь со среды на четверг. Об этом сообщило общественное телевидение NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее местные власти сообщали о трех погибших. По данным NHK, спасатели обнаружили еще пять человек в поселке Ацума - все они находятся "в состоянии остановки сердца и легких". Так в Японии называют состояние клинической смерти, диагностировать которую имеют право только медики, но не спасатели.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в 03:12 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в округе Ибури на юго-западе острова Хоккайдо, а очаг залегал на глубине около 37 км. По последним данным, более ста человек пострадали и десятки числятся пропавшими без вести. Удар стихии привел к масштабным перебоям в электроснабжении и транспортном сообщении в префектуре.

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09:05

В результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, пострадали 110 человек, числятся пропавшими без вести 19 человек, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на данные полиции и пожарной охраны.

В поселке Ацума произошел оползень, установить местонахождение 19 человек установить не удается. Один человек в городе Томакомай находится в критическом состоянии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На острове произошла крупномасштабная остановка электроэнергии. Без света остались почти три миллиона домов.

В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр находился в районе Ибура. Очаг залегал на глубине 37 километров.

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10:06

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В Японии произошло мощное землетрясение: десятки пострадавших

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