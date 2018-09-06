Сильное землетрясение в Японии, более 100 пострадавших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

До 8 возросло число погибших в результате землетрясения на северном японском острове Хоккайдо, которое произошло в ночь со среды на четверг. Об этом сообщило общественное телевидение NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее местные власти сообщали о трех погибших. По данным NHK, спасатели обнаружили еще пять человек в поселке Ацума - все они находятся "в состоянии остановки сердца и легких". Так в Японии называют состояние клинической смерти, диагностировать которую имеют право только медики, но не спасатели.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в 03:12 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в округе Ибури на юго-западе острова Хоккайдо, а очаг залегал на глубине около 37 км. По последним данным, более ста человек пострадали и десятки числятся пропавшими без вести. Удар стихии привел к масштабным перебоям в электроснабжении и транспортном сообщении в префектуре.