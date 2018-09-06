В Киеве упал гражданский вертолет

Гражданский вертолет упал в Киеве, пострадали два человека. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Киевского управления Национальной полиции Украины, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Информация о падении вертолета на Трухановом острове в дежурную часть Днепровского управления полиции поступила в 07.22. На место происшествия сразу направили наряды полиции, спасателей и врачей", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате падения вертолета пострадали два человека, их госпитализировали.

По предварительным данным полиции, гражданский вертолет принадлежит частной фирме. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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