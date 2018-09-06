Террористы "ИГ" взорвали спортклуб во время соревнований в Кабуле - ОБНОВЛЕНО
11:37
Число погибших в результате двух взрывов на западе Кабула возросло до 25, еще 95 человек получили ранения. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя полиции афганской столицы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Первый взрыв произошел в среду во время соревнований в клубе единоборств в шестом полицейском квартале на западе Кабула. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел недалеко от первого. Местные СМИ сообщили, что вторая атака была направлена против правоохранителей, отреагировавших на первый инцидент.
Как сообщил агентству представитель полиции Кабула Хашмат Станикзай, в результате первого взрыва погибли шесть спортсменов, еще 10 получили ранения. Также стало известно, что среди жертв второго взрыва два журналиста афганского телеканала Tolo News, еще четверо репортеров пострадали.
По данным агентства, многие пострадавшие, включая семерых полицейских, находятся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за два взрыва.
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10:58
Два взрыва прогремели в одном из спортклубов афганской столицы Кабула во время соревнований. Убит по меньшей мере 21 человек, более 87 получили ранения. Об этом сообщает 1tvnews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" ("ИГ").
Первый взрыв в здании совершил смертник, стоявший в толпе спортсменов. Спустя час прогремел второй - бомба была заложена в стоявшей неподалеку машине. Сообщается, что целью второго взрыва были полицейские, мирные жители и журналисты, приехавшие освещать соревнования борцов.
Как передавал TOLO News, после того, как сработало первое взрывное устройство, к зданию начали подъезжать репортеры, которые и были главной мишенью боевиков. В результате второго взрыва погибли двое сотрудников прессы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!