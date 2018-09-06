В США за год 26% пользователей Facebook удалили мобильное приложение соцсети

Около 26% пользователей Facebook в США удалили за последний год мобильное приложение этой социальной сети со своих устройств в свете скандалов с безопасностью и случаев кражи личных данных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таковы результаты социологического опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center. Согласно распространенным данным, 54% респондентов изменили настройки приватности своих страниц в соцсети на фоне скандалов с утечкой личных данных за последний год. 42% опрошенных при этом заявили, что решили "взять перерыв" и временно прекратить пользоваться Facebook.

Если брать исключительно пользователей соцсети в возрасте от 18 до 29 лет, то среди них число тех, кто удалил мобильное приложение Facebook со своих смартфонов, составляет 44%, следует из результатов опроса. При этом исследование не затрагивало приложение сервиса Instagram, которым также владеет соцсеть.

Опрос проводился с конца мая по начало июня текущего года среди примерно 3,4 тыс. американских пользователей Facebook старше 18 лет. Погрешность его результатов составляет примерно 2,8 процентного пункта.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся сбора личных данных интернет-компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказался Facebook. Он разразился после того, как газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию экс-сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал ныне уже закрытой Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако затем выяснилось, что не вся информация была полностью удалена.

Главе Facebook Марку Цукербергу в апреле этого года пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с личными данными пользователей. В минувшую среду в Конгрессе также выступила исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг.

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