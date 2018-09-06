Турция протестировала отечественный вертолет T625. Об этом написал в соцсети Twitter генеральный директор Секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции Исмаил Демир, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Демир отметил, что вертолёт T625 полностью разработан на основе отечественной технологии.

По его словам, в дальнейшем начнётся серийное производство этого вертолёта.

Отметим, что доля отечественного производства в турецкой оборонной промышленности составляет 60 процентов.

За последние 16 лет Турция смогла снизить свою зависимость от импорта продукции оборонной промышленности с 80 до 40 процентов.

Цель Турции - довести к 2023 году долю производства национальной оборонной промышленности как минимум до 80 процентов.

Турция также экспортирует свою продукцию оборонпрома в ряд стран мира.

В настоящее время этот экспорт превышает 160 миллиардов долларов.

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