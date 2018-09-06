Ребенок, выбежавший на дорогу, чудом не угодил под колеса двух фур - ВИДЕО

6 сентября 2018 12:15

Момент появления на автодороге маленького мальчика, убежавшего из дома, попал в объектив видеорегистратора, установленного в салоне грузовика, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Автор видеоролика успел остановиться и дать предупредительный сигнал своему коллеге, сидящему за рулём фуры, двигающейся во встречном направлении. Ребёнок испугался громкого звука и упал на середине дороги. Проезжающий мимо мотоциклист, заметив мальчика на трассе, остановился и унёс его на обочину. Практически сразу, после спасательной операции, в кадре появилась нерадивая мамаша, перебежавшая дорогу, чтобы забрать своё чадо.

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Нажмите на видео для просмотра:
Ребёнок, выбежавший на дорогу, чудом не угодил под колёса двух фур в Китае

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