Facebook и Twitter отчитались перед Сенатом США

Глава Twitter Джек Дорси и операционный директор Facebook Шерил Сандберг предстали перед Сенатом США, чтобы дать показания по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 г. Представитель Google был также приглашен на слушания, но компания отказалась от посещения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Управляющий директор Facebook Шэрил Сандберг признала, что соцсеть слишком медленно реагировала на попытки вмешательства России в американские выборы. На прошедшей в среду встрече представителей Facebook и Twitter с комитетом по разведке Сената США стороны обсудили борьбу с иностранной пропагандой и вмешательством в политические процессы в США. На встрече также зашла речь о возможности более жесткого регулирования деятельности технологических компаний со стороны американских властей.



"Потребовалось слишком много времени на то, чтобы заметить проблему, и поначалу мы действовали слишком медленно, чтобы ее устранить", - заявила операционный директор компании Facebook Шерил Сандберг, выступая в среду, 5 сентября, на заседании в сенатском комитете по разведке, посвященном зарубежному влиянию на социальные сети. "Вмешательство было совершенно неприемлемым, оно противоречит ценностям нашей компании и страны, которую мы любим", - сказала Сандберг.



При этом, как заметила представитель Facebook, обеспечение безопасности является бесконечным процессом. По ее словам, компания удвоила число сотрудников в этой сфере, а также использует искусственный интеллект для решения проблемы. Facebook решительно борется с фейковыми аккаунтами и распространением ненависти на страницах соцсети, сказала Сандберг.



По ее словам, были удалены сотни соответствующих страниц и учетных записей. Она также заверила, что компания будет и дальше блокировать пользователей, использующих свои страницы в соцсети для манипуляций. При этом представитель Facebook заверила, что компания не торгует личными данными пользователей.



"Это гонка вооружений, и это означает, что мы должны быть все более бдительными", - заявила в ходе слушаний исполнительный директор Facebook Шерил Сандберг.



Генеральный директор Alphabet Ларри Пейдж отказался предстать перед сенатом, за что подвергся критике со стороны сенаторов. Они отказались вместо него встретиться с вице-президентом Google Кентом Уолкером.



По словам главы Twitter Джека Дорси, его компания "сделала недостаточно", чтобы предупредить пользователей, что они были подписаны на фейковые аккаунты российского "Агентства интернет-исследований".



Дорси отметил, что компания "не очень хорошо работала" над тем, чтобы дать журналистам полезные инструменты и информацию для борьбы с фейковыми новостями. Наконец, основатель Twitter признал, что компания не может эффективно определять ботов, выдающих себя за живых пользователей. Twitter может помечать ботов, работающих через официальный API (программный интерфейс), но тогда пользователи бы думали, что все, у кого нет такой метки, - живые люди, а это не так.



Джек Дорси рассказал, что его компания не может на этапе создания аккаунта определить, выдает ли его автор себя за другого человека или жителя другой страны, например, за американца. Twitter использует машинное обучение, чтобы находить в поведении таких пользователей шаблоны и блокировать их по этому признаку (о каких шаблонах поведения идет речь, он не уточнил).



В своем выступлении Дорси сообщил, что Twitter продолжает обнаруживать аккаунты, которые могут быть связаны с россиянами, заявив, что 3,843 аккаунта приостановлены. Он также сказал, что в последнее время отмечается повышение связанной с этим активности.



На слушания пришел и конспиролог Алекс Джонс, чьи подкасты были удалены с платформ Apple и Spotify. Facebook также заблокировала у себя его страницу, и его единственной крупной интернет-площадкой остался аккаунт в "Твиттере". В перерыве он пытался задать какие-то вопросы Джеку Дорси и вступил в перепалку с сенатором Марко Рубио. Сенатор пригрозил полицией.



Накануне слушаний акции Twitter подешевели на 6% и продолжили дешеветь во время заседания. Бумаги Facebook также демонстрировали нисходящую динамику.

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