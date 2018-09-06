Секретаря Совбеза Армении ожидает отставка

В ближайшее время ожидается отставка секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна.

Как передает Day.Az, об этом информацию опубликовала газета "Айоц Ашхар" (Армянский мир).

"С самого начала было ясно, что он не соответствует должности и за все это время не выступил ни с одной инициативой или заявлением, не сделал ничего полезного", - пишет газета.

Согласно источникам газеты, премьер-министр Армении пообещал этот пост политологу Айку Мартиросяну, активно поддерживающему его в прессе, соцсети Facebook, на других публичных площадках.