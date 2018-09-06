Мужчина устроил стрельбу в Подмосковье, есть раненый

Житель Подмосковья устроил беспорядочную стрельбу из пистолета в Талдомском районе и ранил 37-летнего мужчину. Об этом журналистам сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В полицию поступило сообщение о том, что в поселке Запрудня неизвестный открыл стрельбу из пистолета и ранил 37-летнего мужчину. Сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов СОБР "Булат" Главного управления Росгвардии по Московской области по подозрению в совершении данного преступления задержали 34-летнего местного жителя", - сообщила она.

Потерпевший находится в районной больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Подозреваемый арестован.

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