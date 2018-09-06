АвтоВАЗ запустил производство обновленного внедорожника Lada 4×4 - ВИДЕО

Российский автогигант начал серийное производство обновленного внедорожника Lada 4×4, сообщили на сайте АвтоВАЗА, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

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Все автомобили 2019-го модельного года получат новую черно-оранжевую приборную панель и двухцветные диски.

- Автомобили получили несколько стилевых изменений, которые подчеркивают мужественный облик внедорожника, - отмечают производители.

Lada 4×4 доступна в трехдверной и пятидверной версиях в комплектациях Urban, Black Edition, Luxe и сверхпроходимой Bronto. Цены на внедорожник начинаются от 522 тысяч рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал о презентации концепта Lada 4×4 Vision на Московском автосалоне.

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