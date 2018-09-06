Девушка сняла, как льёт отбеливатель в аквариум бывшего парня, и попала под суд - ВИДЕО

Серена Рейнольдсон из Оксфорда отомстила бывшему бойфренду Джону Фицпатрику, залив отбеливатель в его любимый аквариум. Экзекуцию девушка записала на видео и отправила хозяину рыбок, предупредив, что следующей жертвой станет его домашняя змея, сообщает The Sun.

"Умрите, умрите, умрите, больше отбеливателя, налью его туда, отбеливатель, отбеливатель, отбеливатель"

Серена Рейнольдсон

Получив видеозапись, Джон Фицпатрик пришёл в ужас и немедленно отправился в полицию. Девушка попыталась оправдаться, заявив, что совершила преступление под действием стресса и тревоги, однако её слова никого не убедили, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Суд Манчестера приговорил Серену к условному сроку, а также денежному штрафу в 415 фунтов и 15 суткам принудительных работ. Кроме того, девушке навсегда запретили держать дома рыб.

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