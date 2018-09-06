Президентов Грузии лишат пожизненной охраны

Парламент Грузии предположительно с 19 сентября приступит к рассмотрению пакета законодательных изменений, согласно которым, президент страны лишается права пожизненно пользоваться персональной охраной, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузия.

Согласно действующему закону, президент Грузии пользуется персональной охраной со дня избрания до конца своей жизни.

Инициатором законопроектов является правительство Грузии, а автором - Специальная служба государственной охраны. Изменения коснутся закона "О специальной службе государственной охраны", а также законов "О государственной компенсации и государственной академической стипендии" и "О публичной службе".

В статье 5 закона "О специальной службе государственной охраны" появится новая редакция пункта 4 со следующим содержанием: "премьер-министру Грузии, президенту Грузии и председателю парламента Грузии со дня определения на должность назначается персональная охрана, которая сохраняется сроком на 1 год после истечения полномочий или прекращения полномочий, если прекращение полномочий не является результатом нарушения Конституции Грузии или совершения преступления".

Между тем, согласно новой инициативе, персональная охрана будет назначаться и членам семьи как действующего президента, так и премьер-министра и председателя парламента.

Кроме того, изменения допускают, чтобы президенту, премьер-министру или главе парламента продлили право пользования персональной охраной. Однако это решение будет принимать правительство Грузии.

Законопроект также уточняет правила информирования сотрудником Специальной службы государственной охраны своего непосредственного начальства об использовании огнестрельного оружия.

Согласно поправкам, сотрудник Специальной службы государственной охраны обязан сразу же после того, как ему будет дана такая возможность, сообщить своему непосредственному начальнику и дежурному подразделению ведомства о том, что он использовал огнестрельное оружие, которые, в свою очередь, сообщат об этом руководству ведомства и передадут ее по горячей линии Главной прокуратуре Грузии.

По действующему на сегодня законодательству сотрудник Специальной службы государственной охраны обязан незамедлительно сообщить своему непосредственному начальнику и прокурору информацию о том, что он использовал огнестрельное оружие.

Законодательные изменения предусматривают также и выделение одноразовой финансовой помощи семье сотрудника Специальной службы государственной охраны в размере 100 тысяч лари (около 39 тысяч долларов) в случае его гибели при исполнении служебных обязанностей или получении смертельного ранения. Кроме того, государство обязуется выделить 500 лари (около 190 долларов) на организацию похорон погибшего сотрудника охраны.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook