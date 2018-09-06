Таинственное водное существо привело рыбака в замешательство - ВИДЕО

Видеоролик, снятый в Тайнмуте (Англия), показывает довольно странное существо, которое плавает в воде, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Кадры эти сделал Кевин Бертон, который как раз собирался на рыбалку, а перед этим попивал утренний кофе, стоя на пирсе. Мужчина уверен, что запечатлел легендарную Несси, и его не особенно смущает тот факт, что монстр покинул пределы родной Шотландии.

Некоторые зрители согласились с Кевином, вспомнив таинственные случаи, как будто доказывающие, что Несси периодически отправляется "на гастроли". Кое-кто, впрочем, подумал, что это гигантский угорь, а некоторые заявили, что моря и океаны на нашей планете засоряются таким чудовищным образом, что скоро монструозные мутанты уже не будут никого удивлять.

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