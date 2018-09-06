Стрельба у банка в США, есть раненые
6 сентября 2018 18:16 154
Стрельба произошла у банка в городе Цинциннати, штат Огайо, полиция прибыла на место происшествия. Об этом сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Газета Cincinnati Enquirer сообщает о не менее трех пострадавших - один человек находится на улице, второй внутри соседнего магазина с мороженным. "Женщина вошла в дверь банка, и он выстрелил в нее", - сообщил очевидец. По его словам, стрелок выстрелил около 15 раз.
По информации издания, люди спрятались в уборной банка.
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