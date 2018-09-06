В Турции потерпел крушение вертолет

6 сентября 2018 19:19

На территории Стамбула потерпел крушение частный вертолет, говорится в четверг в сообщении турецких СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщили в губернаторстве Стамбула, в ильче Мальтепе потерпел крушение частный вертолет, в результате которого двое пострадали.

Технические бригады начали расследование на месте происшествия.

Отмечается, что вертолет принадлежал Халил Ибрагиму Унверу.

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