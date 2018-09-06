В Турции потерпел крушение вертолет
6 сентября 2018 19:19 224
На территории Стамбула потерпел крушение частный вертолет, говорится в четверг в сообщении турецких СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как сообщили в губернаторстве Стамбула, в ильче Мальтепе потерпел крушение частный вертолет, в результате которого двое пострадали.
Технические бригады начали расследование на месте происшествия.
Отмечается, что вертолет принадлежал Халил Ибрагиму Унверу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
19:52 185
Стрельба у банка в США - ОБНОВЛЕНО
18:16 212
Стрельба у банка в США, есть раненые
16:18 341
В Израиле вспыхнул сильный пожар
19:48