США могут ввести новые санкции против Кубы
Госдепартамент допускает расширение санкционного списка США в отношении Кубы "по мере поступления новой информации". Об этом заявил в четверг и.о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кеннет Мертен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, пишет ТАСС.
"Санкционный список по Кубе - динамичный документ. И мы продолжим время от времени пересматривать его по мере поступления новой информации", - сказал дипломат на заседании о политике США в отношении островного государства.
Мертен напомнил, как в ноябре 2017 года США внесли около 180 организаций и подконтрольных им структур на Кубе в санкционный список. Как пояснил Мертен, американцам запрещено осуществлять финансовые операции с этими структурами, так как они, по данным Вашингтона, связаны с кубинской разведкой, военными и службами безопасности.
Тогда США заявили, что публикация списка никак не связана с так называемыми акустическими атаками, направленными против работавших в Гаване американских дипломатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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