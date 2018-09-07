Землетрясение на Хоккайдо погибли 16 человек, 26 пропали без вести

Число погибших в результате сильного землетрясения на самом северном японском острове Хоккайдо возросло до 16 человек, 26 человек числятся пропавшими без вести, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании правительства по ликвидации последствий землетрясения, его цитирует агентство Киодо. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на четверг на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7 с эпицентром в районе Ибура, очаг залегал на глубине 37 километров. Ранее сообщалось о 13 жертвах.

В районе поселка Ацума, где сила толчков составила 7 баллов - максимальный показатель по японской шкале, во время землетрясения произошли множественные оползни. Поисковые и спасательные работы продолжались всю ночь.

На острове была почти остановлена подача электроэнергии, без света остались 3 миллиона домохозяйств. К утру пятницы удалось восстановить электроснабжение 964 тысяч домов. Полное восстановление подачи электричества займет около недели.

По-прежнему не работает закрытый из-за повреждений новый аэропорт Титосэ. Здесь отменены все авиарейсы на пятницу.