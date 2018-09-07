В Бразилии кандидата в президенты ранили ножом на митинге - ВИДЕО
7 сентября 2018 09:33 406
На кандидата в президенты Бразилии - бывшего военного Жаира Болсонару напали во время его общения с избирателями. Он получил ножевое ранение брюшной полости и был госпитализирован, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Местные СМИ публикуют кадры, на которых нападавший нанёс Болсонару удар. Отмечается, что подозреваемый был задержан.
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