В Бразилии кандидата в президенты ранили ножом на митинге - ВИДЕО

На кандидата в президенты Бразилии - бывшего военного Жаира Болсонару напали во время его общения с избирателями. Он получил ножевое ранение брюшной полости и был госпитализирован, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Местные СМИ публикуют кадры, на которых нападавший нанёс Болсонару удар. Отмечается, что подозреваемый был задержан.

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