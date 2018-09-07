В Бразилии кандидата в президенты ранили ножом на митинге - ВИДЕО

7 сентября 2018 09:33

На кандидата в президенты Бразилии - бывшего военного Жаира Болсонару напали во время его общения с избирателями. Он получил ножевое ранение брюшной полости и был госпитализирован, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Местные СМИ публикуют кадры, на которых нападавший нанёс Болсонару удар. Отмечается, что подозреваемый был задержан.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Кандидата в президенты Бразилии ранили ножом

Нажмите на видео для просмотра:
Кандидата в президенты Бразилии ранили ножом -1

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az