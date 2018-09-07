В Казахстане полицейский застрелил своего командира
7 сентября 2018 09:38 296
Сержант полиции застрелил своего командира из табельного оружия во дворе районного отдела внутренних дел в поселке Чапаево в Западно-Казахстанской области Казахстана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил региональный портал "Мой город".
По информации издания, ЧП произошло во второй половине четверга.
"В поселке Чапаево Акжаикского района на территории отдела внутренних дел сержант полиции... 1994 года рождения произвел выстрелы из табельного оружия в командира взвода... 1986 года рождения, который скончался от полученных ранений", - сообщили порталу в пресс-службе областной полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Убийство". Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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