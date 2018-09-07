Умер знаменитый американский актер

Американский актёр Бёрт Рейнольдс скончался на 83-м году жизни, сообщает US Weekly. Шестого сентября в одном из госпиталей Флориды у Рейнольдса остановилось сердце. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Отмечается, что артист умер в окружении родных. В 2010 году он перенёс операцию на сердце. Тогда менеджер актёра сообщил СМИ, что у Рейнольдса "отличный мотор с новыми трубами".

Бёрт Рейнольдс - лауреат двух премий: "Золотой глобус" и "Эмми". Наиболее известен по трилогии "Полицейский и бандит" и драме "Ночи в стиле буги", принёсшей ему номинацию на "Оскар".