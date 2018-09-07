В Иране произошло землетрясение

7 сентября 2018 11:10

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юго-востоке Ирана, сообщает Геологическая служба США (USGS). 

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, толчки были зафиксированы в пятницу в 06.23 по времени UTC (09.23 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 126 километрах к юго-востоку от города Бам в провинции Керман. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. 

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