Стрельба в канадской провинции, есть пострадавшие
7 сентября 2018 11:12 191
В канадской провинции Онтарио произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает CBC со ссылкой на полицию.
Как отмечается, инцидент произошел 6 сентября в городе Сент-Катаринс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В правоохранительные органы поступила информация о многочисленных выстрелах в одном их районов города. Когда полиция прибыла на место, были обнаружены трое пострадавших.
Уточняется, что в настоящее время полиция ищет двоих подозреваемых.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:10 229
В Иране произошло землетрясение
11:08 451
Гигантское цунами на Аляске
10:27 185
Китай вывел на орбиту новый спутник
09:59 635
Умер знаменитый американский актер
-
6 Сен. 14:11 14 373
-
6 Сен. 16:46 11 446
-
6 Сен. 14:40 5 613
-
6 Сен. 17:35 5 443
-
6 Сен. 17:19 5 263