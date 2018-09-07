Стрельба в канадской провинции, есть пострадавшие

7 сентября 2018 11:12

В канадской провинции Онтарио произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает CBC со ссылкой на полицию.

Как отмечается, инцидент произошел 6 сентября в городе Сент-Катаринс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В правоохранительные органы поступила информация о многочисленных выстрелах в одном их районов города. Когда полиция прибыла на место, были обнаружены трое пострадавших. 

Уточняется, что в настоящее время полиция ищет двоих подозреваемых.

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