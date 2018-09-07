В Индии автобус упал в ущелье, пятеро погибших

По меньшей мере пять человек погибли, не менее 21 пострадали после падения автобуса в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местную полицию. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно этим данным, инцидент произошел в пятницу утром в округе Алмора. Отмечается, что всего на момент трагедии в автобусе находились свыше 30 человек. По версии следствия, авария произошла из-за того, что водитель транспортного средства не справился с управлением на сложном участке горной трассы.

К настоящему времени пострадавшие доставлены в больницы. Другие подробности инцидента не приводятся.