Человек без ноги и бегун с лишней ногой мелькнули в прямом эфире - ВИДЕО
7 сентября 2018 11:41 189
В эфире американского телеканала KSEE24 во время прямого включения пробежали два человека, один из которых держал в руках ножной протез, а другой пытался догнать его, прыгая на одной ноге. Видео опубликовал пользователь Twitter под ником @andrewmachadhoe.
Во время инцидента в кадре находился корреспондент канала Эндрю Марден (Andrew Marden). Он рассказывал о прошедшем матче на стадионе в городе Фресно, штат Калифорния.
Ролик в Twitter набрал более 1,2 миллиона просмотров. Позднее Марден признался, что был не в курсе того, что происходило за его спиной, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
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