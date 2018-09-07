Человек без ноги и бегун с лишней ногой мелькнули в прямом эфире - ВИДЕО

В эфире американского телеканала KSEE24 во время прямого включения пробежали два человека, один из которых держал в руках ножной протез, а другой пытался догнать его, прыгая на одной ноге. Видео опубликовал пользователь Twitter под ником @andrewmachadhoe.

Во время инцидента в кадре находился корреспондент канала Эндрю Марден (Andrew Marden). Он рассказывал о прошедшем матче на стадионе в городе Фресно, штат Калифорния.

Ролик в Twitter набрал более 1,2 миллиона просмотров. Позднее Марден признался, что был не в курсе того, что происходило за его спиной, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

