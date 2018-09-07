Путин прибыл в Тегеран на саммит России, Турции и Ирана

Президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран, где состоится трехсторонний саммит Россия - Турция - Иран, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Главной темой саммита станет обсуждение Сирии.

Кроме того, Путин проведет отдельные встречи с главой Турции и руководством Ирана.

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