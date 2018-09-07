Путин прибыл в Тегеран на саммит России, Турции и Ирана
7 сентября 2018 13:34 173
Президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран, где состоится трехсторонний саммит Россия - Турция - Иран, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Главной темой саммита станет обсуждение Сирии.
Кроме того, Путин проведет отдельные встречи с главой Турции и руководством Ирана.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:10 353
В Иране произошло землетрясение
11:08 929
Гигантское цунами на Аляске
13:42
Прогноз погоды на завтра
-
6 Сен. 16:46 12 433
-
6 Сен. 14:40 5 843
-
6 Сен. 17:35 5 470
-
6 Сен. 17:19 5 361
-
6 Сен. 15:37 5 192