Путин встретился с Эрдоганом перед саммитом по сирийскому урегулированию
7 сентября 2018 14:59 204
Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед саммитом с участием лидеров Ирана и Турции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Встреча, главной темой которой является ситуация в Сирии, проходит в Международном конгресс-центре в Тегеране.
С российской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:42