В Таиланде россиянин украл шашлык и прыгнул в море, чтобы поделиться с другом

В Таиланде россиянин украл у уличного торговца куриный шашлык, а затем прыгнул в море, чтобы там встретиться со своим другом. Об этом сообщает портал Coconuts, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 5 сентября. В районе пристани Балихай турист из России похитил десять порций куриного шашлыка, которые торговец погрел для другого покупателя, а затем бросился с ними в море. Один из местных жителей хотел ему помочь, но россиянин уплыл от него, объяснив, что в море его ждет друг. Полиция задержала российского туриста, но отпустила после того, как выяснилось, что он не употреблял наркотических веществ, а торговец не стал писать заявление. Он заметил, что все иногда немного сходят с ума.

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