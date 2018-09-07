Эрдоган: Ситуация в сирийском Идлибе является критичной

Ситуация в сирийском Идлибе является критичной, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита президентов Ирана, Турции и России, который проходит в пятницу в Тегеране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, военные операции в Идлибе могут привести к гуманитарной катастрофе в регионе.

"Иран, Турция и Россия должны совместно решить проблему в Идлибе", - сказал Эрдоган.

Он выразил надежду на то, что саммит, проходящий в Тегеране, поспособствует урегулированию ситуации в Идлибе.

Напомним, что сегодня Реджеп Тайип Эрдоган также провел двустороннюю встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Отметим, что Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата. В Идлибе находится порядка 3 миллионов гражданских лиц.

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