Смелая дворняга дала отпор голодному леопарду - ВИДЕО

В Сети появилось невероятное видео того, как смелая бездомная собака дала отпор молниеносному нападению леопарда, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ролик был снят посетителями леопардового сафари-парка в лесном заповеднике Джхалана.

Как рассказали очевидцы, они ехали на джипе по дороге и заметили в кустах молодую леопардиху. Однако ее не заметила бездомная собака, которая забрела в парк и оказалась в зоне досягаемости хищника.

Голодная хищница намеревалась напасть на пса, однако собака дала неожиданный отпор пятнистому убийце и облаяла зверя. Леопардихе пришлось удалиться обратно в чащу, а очевидцы забрали собаку с собой и вывезли ее за пределы парка.

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