Смелая дворняга дала отпор голодному леопарду - ВИДЕО

7 сентября 2018 16:22

В Сети появилось невероятное видео того, как смелая бездомная собака дала отпор молниеносному нападению леопарда, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ролик был снят посетителями леопардового сафари-парка в лесном заповеднике Джхалана.

Как рассказали очевидцы, они ехали на джипе по дороге и заметили в кустах молодую леопардиху. Однако ее не заметила бездомная собака, которая забрела в парк и оказалась в зоне досягаемости хищника.

Голодная хищница намеревалась напасть на пса, однако собака дала неожиданный отпор пятнистому убийце и облаяла зверя. Леопардихе пришлось удалиться обратно в чащу, а очевидцы забрали собаку с собой и вывезли ее за пределы парка.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Смелая дворняга дала отпор голодному леопарду

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az