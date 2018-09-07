Путин назвал изгнание боевиков из Идлиба главной задачей

Главная задача на данный момент - изгнать боевиков из сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи лидеров РФ, Турции и Ирана в Тегеране, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Главная задача на данном этапе - изгнать боевиков из провинции Идлиб, где их присутствие несет прямую угрозу безопасности сирийских граждан и жителей всего региона", - сказал Путин.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook