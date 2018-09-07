Эрдоган: Решение сирийского кризиса за один день невозможно

Решение сирийского кризиса в течение одного дня невозможно, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции в Тегеране с президентами Ирана и России. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эрдоган отметил, что в отличие от ряда других стран, Турция, Иран и Россия предпринимают реальные шаги для решения кризиса в Сирии.

Касательно ситуации в сирийском Идлибе глава турецкого государства сказал, что целью Турции является защита мирного населения от гуманитарного кризиса.

"Идлиб является маленькой моделью Сирии, и одна ошибка в этом городе может привести к серьезным последствиям", - сказал Эрдоган.

Напомним, что сегодня президенты Турции, Ирана и России провели трёхстороннюю встречу, в ходе которой была обсуждена ситуация в сирийском Идлибе.

Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата. В этом городе находятся порядка 3 миллионов гражданских лиц.

Отметим, что сегодня президент Эрдоган также провел двустороннюю встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани.

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