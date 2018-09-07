Apple создаст глобальный портал для запросов от правоохранительных органов

В Apple намерены разработать специализированный сайт для приема обращений от правоохранительных органов. Новый веб-сервис придет на смену текущей системе, когда власти направляют запросы на предоставление информации о пользователях на электронную почту i-компании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Глобальный портал позволит Apple централизованно отслеживать, обрабатывать и управлять заявками, поступающими со всего мира. Помимо этого, разработчик намерен собрать команду и создать онлайн-курс, благодаря которому небольшие органы правопорядка и правительственные агентства смогли бы научиться правилам составления обращений. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на старшего вице-президента и главного юрисконсульта Apple Кэтрин Адамс.

Apple придерживается строгих правил относительно раскрытия личной информации пользователей. Кроме того, компания дважды в год публикует детализированные отчеты о запросах на получение данных об аккаунтах, поступивших от правоохранительных органов.

В некоторых случаях Apple отказывается сотрудничать с властями. Например, в 2016 году фирма Тима Кука не захотела помогать ФБР в разблокировке "айфона" террориста Сайеда Фарука, устроившего стрельбу в Сан-Бернардино. Также спецслужбы получили отказ на просьбу внедрить в iOS "закладку", которая позволила бы снять блокировку устройства без ввода пароля.