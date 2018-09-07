Во Франции заявили, что российский спутник пытался перехватить их данные

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Франция около года назад засекла российский спутник, чересчур близко приблизившийся к французскому, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пока наш спутник продолжал спокойное вращение, к нему приблизился другой спутник. Близко. Чересчур близко. Настолько, что мы могли на самом деле подумать, что он пытается перехватить нашу коммуникацию, подслушать своих соседей. Это не просто недружественно, это называется актом шпионажа", - рассказала министр, выступая в пятницу в подразделении Национального центра космических исследований (CNES) в Тулузе.

По ее словам, инцидент "произошел не так давно - год назад, на высоте 36 тысяч километров над нашими головами".

"Этот спутник с большими ушами... это российский спутник: хорошо известный, но несколько нескромный", - отметила Парли.

Она добавила, что после того, как спутник засекли, были приняты необходимые меры, и за спутником стало вестись наблюдение.

Французским спутником, к которому якобы приблизился российский собрат, был, по заявлению Парли, Athena-Fidus. Этот военный спутник был запущен в космос в феврале 2014 года.