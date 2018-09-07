Молния ударила в памятник Гарибальди в Риме

Пожарная служба Рима сообщила о том, что в результате попадания молнии в конный монумент Джузеппе Гарибальди во время грозы от памятника отвалились несколько мраморных фрагментов, передает РИА "Новости".

"Пожарные проводят проверку памятника Гарибальди на холме Яникул. Повреждено основание памятника", - говорится в официальном сообщении, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что сотрудники пожарной службы временно оцепили площадь вокруг статуи совместно с сотрудниками министерства культуры.