В иракской Басре подожгли иранское консульство - ОБНОВЛЕНО

22:29

Иран осуждает "жестокую атаку" на иранское консульство в иракском городе Басра и требует немедленно наказать виновных, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Жестокое нападение и поджог здания иранского консульства вызвали многочисленные финансовые потери. К счастью, мы не получили никакой информации о нанесении вреда сотрудникам этого дипломатического представительства", - говорится в заявлении Касеми, опубликованном на сайте МИД ИРИ.

Касеми также призвал правительство Ирака как можно скорее найти и наказать виновных лиц.

"Очевидно, что иракское правительство несет ответственность за пренебрежение безопасностью, и мы ожидаем, что нападавшие будут быстро выявлены и наказаны", - добавил он.

Протестующие в иракской Басре, охваченной беспорядками с начала недели, в пятницу подожгли в иранское консульство, расположенное в городе. В четверг вечером демонстранты подожгли офисы проиранских политических партий и движений.

По данным телеканала "аль-Арабия", иранские власти распорядились закрыть погранпереход между двумя странами, расположенный в 30 километрах от Басры. Через погранпункт ежедневно проезжают сотни грузовых автомобилей с промышленными товарами и продуктами для юга Ирака.

Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электроснабжением, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками. Во вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Сообщается также, что демонстранты заблокировали работу крупнейшего порта страны Умм-Каср, расположенного поблизости от Басры.

В четверг популярный шиитский религиозный деятель Муктада ас-Садр призвал парламент собраться на экстренное заседание по проблемам Басры не позднее воскресенья.

Акции протеста в Ираке начались 8 июля в Басре, позже перекинувшись на другие провинции юга страны. Демонстранты требовали от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Ситуацию усугубляет установившаяся в южных провинциях страны 50-градусная жара. Требования протестующих поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.

Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.

Обещания правительства о предпринимаемых им мерах подействовали. Акции протеста были прекращены. Однако в понедельник спустя месяц, они возобновились с новой силой в Басре.

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21:10

Протестующие в иракской Басре, охваченной беспорядками с начала недели, подожгли в пятницу иранское консульство, об этом РИА Новости сообщил источник на месте событий, передает Day.Az.

"Протестующие подожгли консульство Ирана", - сказал собеседник агентства.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений.

Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электроснабжением, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками. Во вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Сообщается также, что демонстранты заблокировали работу крупнейшего порта страны Умм-Каср, расположенного поблизости от Басры.

В четверг популярный шиитский религиозный деятель Муктада ас-Садр призвал парламент собраться на экстренное заседание по проблемам Басры не позднее воскресенья.

Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.