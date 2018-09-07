Валерий Леонтьев рассказал про болезнь

Народный артист России, певец Валерий Леонтьев сообщил своим поклонникам, что не сможет принять участие в концертах на фестивале "Новая волна" 7 и 8 сентября по причине болезни. Об этом он написал в своем инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам певца, врачи диагностировали у него пневмонию и категорически запретили ему выходить на сцену.

"Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на "Новой волне", - написал Леонтьев.

Он отметил, что решил сам рассказать о пневмонии, чтобы его болезнь не "обрастала домыслами и слухами", а также выразил надежду на то, что к концерту закрытия станет чувствовать себя лучше и сможет выступить.