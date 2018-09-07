Вратарь забил красивый гол со штрафного в Бразилии - ВИДЕО

Вратарь "Сеары" Эверсон в матче чемпионата Бразилии против "Коринтианса" отметился забитым мячом. Эверсон не побоялся пробить со штрафного в начале первого тайма и не прогадал. В итоге "Сеара" обыграла "Коринтианс" (2:1), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отметим, что в Бразилии за "Сан Паоло" играл вратарь Рожерио Сени, который за свою карьеру забил более 100 мячей. В 2015 году он завершил выступления. Также на его счету 16 игр в сборной Бразилии и титул чемпиона мира-2002. Он регулярно исполнял штрафные и пенальти за клуб, стал первым голкипером, забившим более 100 мячей, и остановился на отметке в 131 гол. У занимающего второе место Хосе Луиса Чилаверта 67 точных ударов.

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