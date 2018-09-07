Трамп о новых пошлинах на товары из Китая: я должен быть жестким

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести новые пошлины на товары из Китая вдобавок к уже имеющимся, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщается, стоимость новых санкций оценивается в $267 млрд в дополнение к уже установленным в США пошлинам на китайскую продукцию общей стоимостью $250 млрд.

"Я буду жестким с Китаем, потому что я должен таким быть... Мы обложили пошлинами $50 млрд в технологиях. Теперь мы добавили еще $200 млрд. И неприятно говорить, но если я захочу, то уже готовы еще на $267 млрд с уведомлением в короткие сроки", - заявил Трамп.