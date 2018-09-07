Экс-наставник сборной России возглавил олимпийскую команду Китая

Бывший главный тренер сборной России по футболу голландец Гус Хиддинк возглавил олимпийскую сборную Китая, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я практически ушел на пенсию, но это отличная работа", - сказал 71-летний специалист.

Хиддинк возглавлял национальную команду России с 2006 по 2010 год, под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы в 2008 году. В 2012 году он возглавил махачкалинский "Анжи", который привел к бронзовым медалям чемпионата России сезона-2012/13. Последним местом работы голландского специалиста был английский "Челси", который он возглавлял с декабря 2015 года по июль 2016-го в качестве исполняющего обязанности главного тренера.