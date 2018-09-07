Американский теннисист установил рекорд турниров "Большого Шлема"
7 сентября 2018 23:18 187
В финале парного US Open американцы Майк Брайан и Джек Сок обыграли Лукаша Кубота из Польши и Марсело Мело из Бразилии - 6:3, 6:1. 40-летний Майк Брайан, в паре с Джеком Соком ставший чемпионом US Open, выиграл 18-й титул "Большого шлема" в карьере, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Таким образом, он обошел Джона Ньюкомба и стал единоличным рекордсменом по этому показателю в Открытой эре (после 1968 года). Сок завоевал свой третий трофей "Большого шлема".
До объединения в пару с Соком Брайан не побеждал на "Шлемах" с US Open-2014, а после - они выиграли второй турнир "Большого шлема" подряд. Они стали первой парой с 2003 года, по ходу года выигравшей и "Уимблдон", и US Open.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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