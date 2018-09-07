Чемпиону Сербии запретили привозить фанатов на выездные матчи Лиги чемпионов
УЕФА на официальном сайте сообщил о запрете для болельщиков "Црвены Звезды" на посещение двух ближайших выездных матчей Лиги чемпионов из-за их поведения во время гостевой игры 4-го отборочного раунда турнира против "Зальцбурга" (2:2), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Фанаты сербской команды после финального свистка проврались на поле, чтобы отметить историческое достижение - белградцы не выступали на групповой стадии главного еврокубка с сезона-1991/92. Сербы попали в одну группу с "ПСЖ", "Наполи" и "Ливерпулем".
Кроме того, "Црвене Звезде" были предъявлены обвинения в использовании фанатами пиротехники, актах вандализма, а также бросании посторонних предметов. Помимо этого, сербский клуб обязан в течение 30 дней договориться с "Зальцбургом" о возмещении ущерба, а также заплатить штраф в размере 30 тысяч евро.
Таким образом, фанаты "Црвены Звезды" не смогут посетить выездные матчи Лиги чемпионов против "ПСЖ" (3 октября) и "Ливерпуля" (24 октября).
Помимо этого, тренер "Црвены Звезды" Милан Кошанович дисквалифицирован на один матч за ввод в игру лишнего мяча в концовке встречи. Из-за этого действия судьи удалили специалиста со скамейки запасных.
"Зальцбург", в свою очередь, оштрафован на 23 тысячи евро за прорыв болельщиков на поле, а также блокировку лестниц.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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