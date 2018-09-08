В Македонии австрийского канцлера встретили чужим флагом

8 сентября 2018 06:40

Правительство Македонии оконфузилось во время приема австрийского канцлера Себастьяна Курца - лидера австрийского правительства встречали чужим флагом, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как пишет местное издание Vijesti, Курц прилетел, чтобы выразил Македонии поддержку перед референдумом о смене названия страны.

Однако в ходе совместной церемонии со своим македонским коллегой Зораном Заевым принимающая сторона по ошибке вывесила флаг другой страны-члена ЕС - Латвии.

Справедливости ради стоит отметить, что флаги Латвии и Австрии очень похожи - они оба трехцветные, красно-бело-красные. Отличаются они разве что более насыщенным красным цветом и более широкой белой полосой на австрийском флаге.

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