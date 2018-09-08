Внук Хемингуэя готовит к изданию сборник своих рассказов

Внук писателя Эрнеста Хемингуэя Джон Патрик Хемингуэй пишет сборник коротких рассказов, героем одного из которых стал молодой юрист из Москвы. Об этом писатель сообщил на встрече с читателями в пятницу в рамках 31-й Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ) на ВДНХ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я пишу сборник коротких рассказов. Уже готово десять рассказов, это примерно 80% книги", - уточнил Джон ТАСС и добавил, что пока не выбрал название для сборника.

На встрече с читателями он поделился подробностями одного из рассказов, посвященного, как и роман его дедушки "И восходит солнце" ("Фиеста"), фестивалю Сан-Фермин в Памплоне.

"Главный герой этой истории - молодой юрист из Москвы по имени Антон. Также там есть героиня - молодая русская девушка. И еще один герой - американец из Лос-Анджелеса", - рассказал писатель и подчеркнул, что не пытался подражать произведению своего великого деда.

"Я думаю, Сан-Фермин отражает испанскую философию жизни. Я бегал с быками 16 раз. Это роскошь в современном мире - роскошь осознания, что жизнь конечна, что любой ее момент может стать последним. Вот об этом моя история", - поделился Джон.

На ММКВЯ он привез свою книгу мемуаров Strange Tribe, которая, по словам издателей, произвела фурор в США. Ее уже перевели на китайский, испанский, чешский, болгарский и итальянский языки. В следующем году планируется перевод на русский.

Джон Хемингуэй попытался развенчать стереотипы о своей семье - как для читателя, так и для самого себя. "Самым простым для меня было бы поддаться этим стереотипам, которые сложились у людей о моем деде, о моем отце. Закончив свою книгу, я начал по-другому смотреть на них и на их взаимоотношения", - рассказал он.

Отец Джона Грегори всю жизнь страдал от проблем с гендерной идентичностью. Когда ему было около 60 лет он перенес операцию по смене пола.

"Были дни, когда он называл это самым лучшим решением в своей жизни, в другие он ненавидел себя и называл фриком. Когда я делал исследование для своей книги, я понял, что мой дед исследовал этот же вопрос гендерной идентичности, женского и мужского начала в книге "Райский сад", в ранних рассказах. Так что в этом они были похожи с моим отцом, просто отец проводил это исследование на себе, на своем теле", - добавил Джон.

Он отметил, что не слишком похож на своего знаменитого деда. "Есть одна вещь, которую я действительно люблю в своем дедушке - то, что он проживал свою жизнь по максимуму. Потому что наша жизнь это все, что у нас есть. Также он жил, не забывая того факта, что действовать по совести - это самое важное", - отметил Джон.

Эрнест Хемингуэй умер, когда Джону было всего десять месяцев. Поэтому внук знает о нем только из рассказов близких и из собственных исследований биографических материалов. Он признался, что больше всего любит короткие истории своего деда и считает их самым ярким примером его таланта.