Пентагон: США и Европа обсудили планы по «сдерживанию России»

Минобороны США заявило, что американские военные и 11 стран Европы обсудили планы по "сдерживанию России". Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Темы были сосредоточены на том, как страны могут более тесно работать сообща для решения проблем дезинформации и российского пагубного влияния", - говорится в сообщении.

Как отмечается, конференция проходила в норвежском городе Осло.

При этом в конференции принимали участие представители США, ФРГ, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии.