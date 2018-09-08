В Мексике отменяют зарубежные поездки депутатов

Глава координационного политического совета палаты депутатов парламента Мексики Марио Дельгадо объявил в пятницу об отмене зарубежных поездок депутатов ради экономии бюджетных средств, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Введение плана экономии бюджетных средств стало одним из первых шагов, объявленных будущим президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором после победы на выборах 1 июля. Он пообещал отменить медицинские страховки для госчиновников за счет бюджета и объявил, что с его приходом к власти ни один госчиновник не сможет получать больше, чем сам глава государства. Свою же зарплату Обрадор ограничил 108 тысячами песо в месяц (порядка 5,6 тысячи долларов).

Как говорится в коммюнике от имени Дельгадо, нижняя палата парламента отказывается от участия своих представителей в пленарной ассамблее ParlAmericas в Канаде и во всемирном парламентском форуме по устойчивому развитию на Бали. Оба мероприятия должны пройти в сентябре.

По словам Дельгадо, новый созыв парламента Мексики, только начавший свою работу, намерен в целом серьезно пересмотреть подход к международным поездкам депутатов за счет бюджета.