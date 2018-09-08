Госдеп: США каждую неделю уговаривают Индию и Турцию не покупать С-400 у России

Американская администрация на уровне глав внешнеполитических и военных ведомств практически на еженедельной основе уговаривает правительства Индии и Турции отказаться от планов приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Это признала в пятницу на встрече с журналистами заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ее попросили прокомментировать действия США в свете намерений Анкары и Нью-Дели купить ЗРС С-400 у Москвы. "Вы упомянули Турцию и Индию. С их руководством идет активное взаимодействие. Недели не проходит без обсуждения [американскими] министрами со своими [турецкими и индийскими] коллегами вопроса, почему [США настаивают на отказе Анкары и Нью-Дели от покупки С-400], особенно в случае с НАТО", - ответила заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства.

"Мы просто продолжим настоятельно передавать этот сигнал, работать со своими [зарубежными] партнерами <...>. Откровенно говоря, такой диалог у нас был и во Вьетнаме. Многие эти страны имеют исторические отношения с Россией, российской [военной] техникой. И мы добиваемся, чтобы они отказались от этого, стремясь приобрести более современную технику и технику американского производства", - заявила Томпсон.

По ее словам, в конкурентной борьбе с Россией за иностранные рынки сбыта оружия власти США планируют в том числе активно взаимодействовать с американским военно-промышленным комплексом. "Россия может продвигать свою [ЗРС] С-400. Мы будем использовать свои чрезвычайно крепкие связи с партнерами в [американской военной] промышленности, чтобы говорить желающим: если вы хотите [приобрести] лучшую в мире технику, то покупайте американскую военную технику", - отметила высокопоставленный дипломат.

"Они [россияне] продолжат продвигать С-400. Эта система дешевле [американских аналогов]. Для некоторых из таких стран - это альтернатива [американским системам ПВО/ПРО]. Но мы продолжим излагать благоприятные возможности этим странам", - подчеркнула Томпсон.

"Они [россияне] могут продвигать С-400. Но я уверена, что в конце концов наши партнеры и союзники поймут, какая система лучше", - добавила замгоссекретаря. Она не дала прямого ответа на вопрос, как приобретение Турцией и Индией С-400 скажется на продаже им американской военной техники. "Это внесет дополнительную динамику в уже существующие дискуссии", - констатировала Томпсон.

А на просьбу уточнить, вызывают ли у США столь же серьезную тревогу поставки Россией за рубеж какой-либо иной военной техники, она ответила отрицательно. "Больше всего мы обеспокоены этой системой", - заявила дипломат.