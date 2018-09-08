Эрдоган: Анкара не останется в стороне в случае убийства невинных людей в Сирии

Турция не намерена оставаться в стороне, если международное сообщество будет игнорировать убийство невинных людей в Сирии. Об этом написал в субботу на своей странице в Twitter президент Турции Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если ради интересов режима [президента Сирии Башара Асада] будет игнорироваться убийство десятков тысяч невинных людей, то Турция не сможет продолжать оставаться партнером или просто созерцателем в подобной игре. На саммите в Тегеране Турция открыто заявила о том, что методы, игнорирующие безопасность мирных сирийских граждан, не приносят никакой пользы, а только облегчают действия террористов", - отметил президент Турции.

По словам Эрдогана, "вопрос по Идлибу следует решать, не провоцируя новое горе, напряженность, проблемы, и сохраняя приверженность духу Астаны". "Сохранение принципов, по которым мы достигли договоренностей в Астане, также значимо для поиска стабильного политического решения сирийского кризиса. Не стоит воспринимать как де-факто прикрытые вывеской борьбы с террором события в регионе. Необходимо противостоять сепаратистским повесткам дня, нацеленным на ослабление безопасности сопредельных стран и территориальную целостность Сирии", - написал турецкий лидер.

Касаясь темы беженцев, он напомнил, что Турция уже приняла 3,5 млн сирийцев, а также продолжит "работу по обеспечению добровольного и надежного возвращения беженцев и поискам стабильного решения на общей основе всех сторон сирийского конфликта".

В пятницу в Тегеране состоялся трехсторонний саммит РФ - Иран - Турция по вопросам урегулирования ситуации в Сирии. Москва, Тегеран и Анкара договорились продолжить усилия по защите гражданских лиц и улучшению гуманитарной ситуации в Сирии. Они также сочли необходимым упростить процесс формировании конституции Сирии в целях ее скорейшего принятия. Участники саммита условились, что следующая трехсторонняя встреча на высоком уровне по сирийскому урегулированию состоится в России.