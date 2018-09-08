В Басре демонстранты подожгли один из президентских дворцов

Участники протестов, возобновившихся на юге страны в понедельник, подожгли один из четырех президентских дворцов в городе Басра на юге Ирака, сообщает местный телеканал Al-Sumaria, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу - иранское консульство.

"Подожжено одно из зданий в (комплексе - ред.) президентских дворцов в центре Басры", - говорится в сообщении телеканала

Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электроснабжением, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками. Во вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Сообщается также, что демонстранты заблокировали работу крупнейшего порта страны Умм-Каср, расположенного поблизости от Басры.