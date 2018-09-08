В США умер рэпер Mac Miller

8 сентября 2018 06:51

В Лос-Анджелесе скончался 26-летний рэпер Малькольм МакКормик, также известный как Mac Miller, сообщает портал US Weekly, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Тело певца обнаружили в его доме. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

За карьеру МакКормик записал пять студийных альбомов, последний из них вышел в августе этого года. Его первая запись - альбом Blue Slide Park (2011) - стартовала с первой строчки чарта Billboard 200 и стала самым продаваемым дебютом, изданным на независимом лейбле c 1995 года.

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