Глава Боливии подарил дом семье ребенка, которому по ошибке удалили почку
8 сентября 2018 07:06 217
Врачебная ошибка, закончившаяся удалением здоровой почки у трехлетнего малыша, всколыхнула всю Боливию, а президент Эво Моралес объявил о компенсации семье пострадавшего ребенка в виде жилого дома, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в больнице города Санта-Крус, где мальчику Себастьяну должны были удалить пораженную раком почку, однако по ошибке врач удалил здоровый орган. В результате малыш был сразу подключен к аппарату гемодиализа.
"Случай с мальчиком Себастьяном, которому по ошибке удалили здоровую почку, причинил нам много боли, к тому же он из небогатой семьи. Поэтому государство подарит его семье социальный дом", - написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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